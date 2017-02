La notizia che rimbalza dalla Spagna ha del clamoroso: il Genoa starebbe seriamente pensando di riportare Stephan El Shaarawy in rossoblu.



L'attuale numero 92 della Roma, alla luce del poco spazio che sta trovando in giallorosso, starebbe meditando di salutare la Capitale a fine stagione per accasarsi altrove. D'altronde le squadre interessate alle prestazioni del 24enne di Savona non mancano. In Spagna, ad esempio, da tempo il Las Palmas ne sta seguendo l'andamento ma pure in Italia ed in Inghilterra gli estimatori del Faraone sono parecchi.



Nella lista figura anche il Genoa, proprio la società in cui è cresciuto calcisticamente e con la quale ha debuttato in Serie A nel 2008, a poco più di 16 anni. All'epoca il talento ligure divenne il più giovane giocatore ad aver indossato la maglia del Grifone in una partita di campionato, un record battuto soltanto due mesi fa da Pietro Pellegri.



El Shaarawy non ha mai nascosto l'affetto che lo lega al club rossoblu dove ha lasciato un ottimo ricordo sia tra i tifosi che nella dirigenza. Un suo eventuale ritorno a Pegli gli consentirebbe di giocare con quella continuità che a Roma non può essergli garantita e che potrebbe mettere a rischio la sua convocazione al Mondiale 2018.



Inoltre nel recente passato la piazza rossoblu ha dimostrato in più occasioni di saper rilanciare le carriere di campioni in difficoltà, come dimostrano i casi Niang e Suso.



Dopo i freschi rientri di Pinilla, Rubinho e Palladino, tornati a Genova nell'ultimo mercato di gennaio tra qualche mugugno dei tifosi, quello eventuale del Faraone saprebbe di sicuro riaccendere l'entusiasmo di una piazza ultimamente un po' depressa.