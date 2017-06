Il Genoa sonda il mercato alla disperata ricerca di rinforzi difensivi, viste le numerose e contemporanee partenze che caratterizzeranno quest'estate il reparto arretrato dei rossoblu.



Tra i molti nomi presenti sui taccuini degli uomini mercato rossoblu c'è anche quello di Gian Marco Ferrari, difensore centrale del Crotone, recentemente chiamato in Nazionale da Gian Piero Ventura dopo la buona annata in terra calabrese.



Proprio le convocazioni in maglia azzurra hanno però fatto schizzare in alto il valore del 25enne parmense, che la società ionica difficilmente lascerà partire per meno di 5 milioni di euro.