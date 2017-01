L'ormai proverbiale rapporto di stretta collaborazione sul mercato tra Genoa e Milan, protagoniste negli ultimi anni di numerosi scambi di giocatori, potrebbe ripetersi anche in questa sessione.



Tra le varie pedine che i rossoblu stanno cercando per rinforzare la rosa attualmente a disposizione di Ivan Juric ci sono infatti anche due difensori rimasti ai margini nel Milan di Vincenzo Montella: Rodrigo Ely e Ezequiel Vangioni.



Sia il centrale italo-brasiliano che il laterale argentino non sono riusciti fin qui a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel brillante avvio di stagione dei rossoneri. Su entrambi però la dirigenza di via Aldo Rossi punta molto per il futuro e non sembra intenzionata a volersene privare a titolo definitivo. L'ipotesi più gradita è dunque quella del prestito, possibilmente ad una squadra italiana dopo avrebbero la possibilità di giocare con continuità. Un profilo che corrisponde alla perfezione con quello del Grifone, società capace di rigenerare in passato gente come Niang e Suso, provenienti proprio dalla Milano rossonera e lì ritornati dove una stagione super con la maglia rossoblu.