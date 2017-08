Sembrava destinato alla Sampdoria, prima che l'arrivo in blucerchiato di Gian Marco Ferrari finisse per sbarrargli la strada. Il futuro di Luca Rossettini, tuttavia, potrebbe essere comunque a Genova, ma sull'altra sponda del Bisagno.



Secondo l'edizione ligure di Repubblica, il Genoa starebbe facendo qualcosa più di un pensiero sul difensore in uscita dal Torino, preparando due milioni per il cartellino e 600 mila euro annui per l'ingaggio. Già la scorsa estate, d'altronde, quando il 32enne veneto militava nel Bologna, il Grifone era stato molto vicino al ragazzo che poi preferì cedere alle lusinghe di Sinisa Mihajlovic.



Ora, quell'affare abortito 12 mesi fa potrebbe riprendere corpo, magari all'interno dell'operazione per porterebbe Giovanni Simeone in granata.