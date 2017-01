Risolto il problema centravanti, il Genoa continua a lavorare per regalare a Ivan Juric anche il sostituto di Tomas Rincon.



Con la pista Hernanes sempre calda, ma attualmente in stand-by in attesa che la Juventus decida se privarsi o meno del brasiliano, i dirigenti rossoblu si guardano attorno alla ricerca di altre soluzioni.

Se la strada che porta a Chalobah del Chelsea sembra difficile da percorrere, più agevole appare per gli uomini-mercato del Grifone arrivare ad Emmanuel Badu, mediano dell'Udinese, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Ghana.



Per il numero 8 friulano il Genoa avrebbe già avanzato una proposta da 5 milioni che i dirigenti dell'Udinese starebbe vagliando nonostante la volontà del club sia quella di trattenere il ragazzo.



Il vero ostacolo per i rossoblu sembra però essere la concorrenza di diversi club inglesi, tra cui Middlesbrough e Watford.