Prosegue l'attenzione del Genoa verso i giovani più promettenti del campionato di Serie B.



Stando a quanto riporta questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, la società di Villa Rostan starebbe guardando con molto interesse a Luca Garritano, fantasista di scuola Inter di proprietà del Cesena.



Nato a Cosenza 23 anni fa, Garritano è il nipote di Salvatore ex Torino e Sampdoria, e nell'ultimo campionato cadetto si è messo in luce soprattutto per i numerosi assist vincenti forniti ai compagni.



Per aggiudicarsene le prestazioni, il Genoa avrebbe messo sul banco un milione di euro più il cartellino dell'esterno Luca Fiamozzi, reduce da sei mesi decisamente positivi in prestito al Frosinone.