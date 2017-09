Da ieri Gianluca Lapadula ha un obbiettivo ben chiaro in testa: tornare in campo in vista del derby con la Sampdoria del prossimo 4 novembre.



L'esito degli esami clinici a cui si è sottoposto l'attaccante piemontese del Genoa ha confermato la distorsione al ginocchio, escluso però l'ipotesi peggiore, quella della rottura del legamento crociato che avrebbe portato il giocatore sotto i ferri tenendolo lontano dal campo per almeno sei mesi.



Nonostante il sospiro di sollievo, Ivan Juric dovrà comunque fare a meno del proprio bomber per il prossimo mese e mezzo, periodo nel quale il Grifone disputerà otto gare di campionato.



L'italo-peruviano dovrebbe quindi saltare le sfide interne con Lazio, Chievo, Bologna e Napoli, oltre alla doppia trasferta di San Siro, prima con l'Inter poi con il Milan, e le visite in casa di Cagliari e Spal. Se la tabella di marcia verso il pieno recupero fisico venisse rispettata, Lapadula tornerà a disposizione di Ivan Juric proprio in vista della stracittadina con i blucerchiati, in programma sabato 4 novembre alle 20.45.