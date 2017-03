Con il progressivo rientro a Pegli dei vari nazionali impegnati in giro per il mondo, prosegue la preparazione del Genoa al match di domenica pomeriggio contro l'Atalanta.



Oggi a Pegli si è rivisto il giovane portiere ceko Lukas Zima, mentre da domani con i ritorni di Pandev, Laxalt ed Hiljemark, Mandorlini potrà finalmente riabbracciare tutti i suoi ragazzi, anche se nelle prossime ore dovrà salutare definitivamente il brasiliano Edenilson, ormai convinto a fare ritorno in patria.



Nel frattempo, però, al Signorini si continua a lavorare. Questa mattina, lunga seduta, articolata in più fasi e conclusa con un pranzo collettivo.



Dopo i fastidi dei giorni scorsi, sono tornati ad allenarsi con i compagni gli acciaccati Cofie e Pinilla, entrambi pienamente recuperati in vista di domenica. A parte, ma in miglioramento, ha invece continuato a lavorare Izzo. Anche oggi molti i ragazzi delle giovanili aggregati alla prima squadra, otto per la precisione: Anibal, Coppola, Karic, Faccioli, Logan, Palmese, Pellegri, Quaini e Zanimacchia.