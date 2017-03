La punizione preannunciata nei giorni scorsi non è ancora arrivata.



Ciò però non significa che Goran Pandev, dopo la sceneggiata messo in mostra nel finale di Genoa-Bologna, quando si rifiutò platealmente di entrare in campo negli ultimi minuti di gioco, non verrà sanzionata dalla società rossoblu.



Nei giorni scorsi il nuovo ds genoano Mario Donatelli ha promesso che il gesto del macedone non passerà sotto silenzio e così sarà. Più che ad una multa, la società starebbe pensando ad escludere Pandev dalla trasferta di domenica ad Empoli, tappa delicata per il già precario campionato rossoblu.

Un'altra ipotesi, avanzata dal Secolo XIX, prevede invece la partenza dell'attaccante per la Toscana dove però verrebbe costretto a seguire la gara dei compagni dagli spalti.



Una punizione che seguirebbe quella adottata la scorsa settimana dalla Juventus per punire Leonardo Bonucci. Reo di aver insultato e preso a male parole il proprio tecnico, Max Allegri, il difensore della Nazionale fu aggregato alla squadra per la trasferta di Champions League in casa del Porto, salvo poi essere spedito in tribuna durante l'incontro.



Un episodio ancora fresco che tuttavia sembra aver già fatto scuola.