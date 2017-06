Sono puntati su Palermo i riflettori degli uomini mercato del Genoa.

Come noi di calciomercato.com avevamo anticipato già qualche mese fa , la società rossoblu vorrebbe approfittare della retrocessione del club siciliano per portare in Liguria almeno due rinforzi per il proprio reparto arretrato.I profili individuati sono quelli di due difensori centrali ideali nella difesa a tre di Ivan Juric,, mancino classe 1993, e, 28enne con un passato anche alla Sampdoria nell'ultimo campionato di Serie B disputato dai blucerchiati.La quotazione dei due giocatori è simile, attorno ai, ma in caso di arrivo in coppia il Genoa potrebbe risparmiare qualcosa.Sull'eventuale buon esito della doppia trattativa molto dipenderà dalla situazione societaria del Palermo, alle prese oltre che con un closing che sembra non arrivare mai, anche con le voci di un presunto debito milionario con l'erario che potrebbe costare caro alla storica formazione rosanero.