Altra brutta tegola per Ivan Juric.



Non basteranno i problemi di una classifica già in crisi di punti dopo sole quattro giornate di campionato, la squalifica di Armando Izzo fino a metà ottobre e il lungo infortunio che terrà Gianluca Lapadula in infermeria per almeno un mese e mezzo, per il tecnico del Genoa arriva adesso un'altra pessima notizia. La sconfitta patita domenica a Marassi contro la Lazio ha infatti lasciato in eredità un'altra pesante defezione, quella di Nicolas Spolli.



Uscito zoppicante al settantesimo della sfida con i capitolini, il difensore argentino si è sottoposto ieri ai primi accertamenti medici per stabilire l'entità del guaio fisico accusato. Gli esami hanno evidenziato una distorsione con lesione del menisco e una sospetta lesione del legamento crociato anteriore.



Nei prossimi giorni l'ex romanista verrà sottoposto ad ulteriori analisi per stabilire la reale entità dell'infortunio e capire i tempi di recupero, che in ogni caso non si preannunciano affatto brevi.