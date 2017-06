Qualche giorno fa sembrava tutto pronto per il ritorno al Genoa di Andrea Bertolacci, già in rossoblù per tre stagioni in passato.



Ma la brusca frenata subita dalla trattativa per il passaggio di Mattia Perin al Milan avrà ripercussioni anche sulla vicenda del centrocampista romano. Le due operazioni erano infatti legate l'una all'altra e senza il concretizzarsi della prima, anche la seconda è destinata a naufragare.



Anche perché, come ha spiegato ieri il suo procuratore Alessandro Lucci ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, le intenzioni del giocatore sono quelle di non muoversi da Milano: "Bertolacci è un calciatore importante - ha detto l'agente - un patrimonio del calcio italiano vista la giovane età: ha vissuto un periodo non esaltante per una serie di ragioni, inutile elencarle perché appartengono al passato. Detto ciò le sofferenze lo hanno reso più forte, vuole rimanere e dimostrare il suo grande valore".



Una chiusura che sembra definitiva, anche nel caso il matrimonio tra Perin ed il Milan, che al momento resta congelato, dovesse alla fine andare in porto.



Per rinforzare il proprio centrocampo, il Genoa dovrà dunque guardare altrove.