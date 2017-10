Dimostra di non essere pienamente soddisfatto Mattia Perin dopo il pareggio ottenuto dal suo Genoa ieri pomeriggio in casa del Milan: "Uscire da San Siro con un pareggio generalmente è un ottimo risultato - ha detto il portiere a Radio Nostalgia - ma per come è andata la gara accontentarsi è difficile perchè potevamo fare di più. Non è una questione di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni ma non le abbiamo concretizzate e perciò siamo rammaricati. Dopo la gara il presidente è venuto negli spogliatoi ed anche secondo lui potevamo fare qualcosa in più. Da parte nostra c’è sempre molto autocritica, solo così si può migliorare".



Tra le note positive della trasferta in terra lombarda il fatto che la porta di Perin sia rimasta inespugnata per la seconda volta in questo torneo: "Ma il vero esame sarà mercoledì sera contro il Napoli, visto che assieme alla Juventus hanno l’attacco più forte del campionato”.