Non ha perso la voglia di sorridere Mattia Perin, tanto meno quella di lottare.



Il giorno dopo il suo intervento ai legamenti del ginocchio sinistro, il portiere del Genoa è stato intervistato da Sky Sport direttamente nel letto della clinica romana di Villa Stuart dove è ricoverato: "Sarà una passeggiata di 3-4 mesi - ha detto sorridendo il 24enne di Latina - Non vedo l'ora di iniziare la fisioterapia, sono contento di poter cominciare subito".



La buona notizia di queste ore è quella giunta ieri dalla viva voce del professor Pier Paolo Mariani, l'ortopedico che l'ha operato e che ha garantito un pieno recupero del calciatore in poco più di tre mesi, circa la metà di quanto preventivamente inizialmente: "Forse conosce l'impegno e la mia forza di volontà - ha proseguito Perin - quella avuta nel primo crociato. Ogni infortunio ha una storia sua, non dico di poter tornare entro tre mesi ma metterò la stessa forza di volontà che ho messo nello stop precedente. Questo è sicuro. Ci sono cose più gravi nella vita".



L'estremo difensore rossoblu rivolge infine un ringraziamento ai tantissimi colleghi, tifosi e compagni che in questi giorni hanno voluto testimoniargli la loro vicinanza: "Ringrazio tutti, l'ho scritto anche su Instragram. E' una cosa che mi dà tanta forza perché mi son fatto voler bene sia come ragazzo che come calciatore. Ho commesso qualche sciocchezza, sia dentro che fuori dal campo. Ma la gente ha capito che sono una persona vera".