Con l'addio al calcio, ormai imminente, di Gigi Buffon si dibatte sempre di più su chi sarà il suo erede tra i pali della porta azzurra.



Fra i candidati, ormai da qualche anno, c'è anche l'estremo difensore del Genoa Mattia Perin: "Non so cosa farà Gigi, deciderà lui cosa è meglio - ha detto l'Airone di Latina al Secolo XIX - La Nazionale è un obiettivo per me ma anche per Donnarumma che avrà un futuro incredibile, luminosissimo. Però non ci siamo solo noi: ci sono Sirigu, Sportiello, Cragno, Meret e tanti altri anche in B. Ma la competizione va bene a tutti".



Nonostante un'annata stupefacente ed una già lunga esperienza alle spalle nonostante l'età ancora giovane, Perin sa bene che raccogliere il testimone dal più forte portiere di tutti i tempi non sarà un'impresa semplice: "La concorrenza è tanta, ma se non avessi questo sogno non giocherai neppure a calcio. Sono competitivo, farò di tutto per realizzarlo, ma so che non è per nulla semplice".