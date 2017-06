Dalle pagine del sito ufficiale della società, Mattia Perin giura amore e fedeltà al Grifone: "Il mio futuro è oggi. Ho sempre detto che qui sto molto bene. Resterò al Genoa il prossimo anno con tanta voglia di riscatto e per prendermi una rivincita insieme ai nuovi e vecchi compagni. Punto a essere pronto per il ritiro, per la prima amichevole. Per questo ho prolungato gli allenamenti”. Mentre gran parte dei compagni sono già, il portiere di Latina è ancora a Pegli, alle prese con la riabilitazione dopo il terzo grave infortunio della sua carriera: “Penso di essere una persona diversa. Rispetto all’altra volta ho dedicato più tempo a me stesso, non ho voluto accorciare i tempi. Credo di aver fatto un’ottima fisioterapia. Mi ha fatto davvero piacere ricevere gli attestati di affetto, molti da miei colleghi. Vuol dire che mi sono fatto ben volere dando spazio ai valori che porto dentro. In Nazionale la concorrenza è forte. Sta a me dimostrare di essere tornato ai miei livelli, è un pensiero che mi carica come una molla. Sul futuro del Genoa, dico che sono grato al presidente e alla famiglia Preziosi. Mi hanno preso che ero un ragazzino. Quello che deciderà di fare il presidente, sarà la cosa giusta per il Genoa”.