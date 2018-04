Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato a Primocanale a margine del Premio Gentleman 2018 e si è soffermato anche sul suo futuro: "Non so cosa succederà, sono concentrato solo sul finale di stagione, voglio finire bene e voglio che anche il Genoa chiuda in maniera dignitosa. Non nascondo che a 25 anni mi piacerebbe misurarmi nelle coppe europee, la Champions League è un sogno che ho fin da bambino, giocarla, sentire la 'musichetta'. Voglio capire se posso meritarmi ceri palcoscenici e quindi, se dovesse esserci l’opportunità, ci penserei seriamente. Questo non è un saluto. Devo tanto ai tifosi, a una città che mi ha adottato e alla famiglia Preziosi. Credo di aver dato tanto anche io e non solo in campo, ma anche a livello emotivo. Vediamo, potrei restare, ma potrei anche andare via".