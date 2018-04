Alla vigilia della sfida di campionato tra Roma e Genoa, in programma domani sera alle 20.45 all'Olimpico, il direttore generale dei rossoblù Giorgio Perinetti ha parlato con l'emittente della capitale TeleRadioStereo dei possibili intrecci di mercato passati e futuri tra i due club.



A cominciare dall'eventuale approdo di Diego Laxalt alla corte di Eusebio Di Francesco: "È una di quelle cose estemporanee che nascono a gennaio, era solo un'ipotesi, non c'è stata una trattativa. Laxalt tra l'altro si è dimostrato utile alla causa. Monchi sa cosa fare, intanto noi pensiamo a raggiungere la salvezza matematica".



Per un Laxalt saltato, quest'estate potrebbe profilarsi lo sbarco nella Capitale di Mattia Perin:

"Vorrei che restasse sempre, è bravissimo e ha qualità tecniche importanti. È naturale che però un giocatore con queste qualità ambisca a piazze importanti, non so se la nostra volontà potrà essere rispettata ma ci proveremo. Roma? Voi avete un fenomeno, spero che la Roma si possa godere Alisson".