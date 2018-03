Il futuro di Mattia Perin tiene sempre più banco in casa Genoa, tanto che non passa giorno senza che al direttore generale dei rossoblù, Giorgio Perinetti, vengano chiesti lumi sulla questione.



L'ultima voce è quella che vorrebbe il portiere di Latina associato alla Roma per la prossima stagione: “Ammesso che Alisson lasci la Roma, credo debba essere Monchi a dire chi vuole - ha dichiarato Perinetti a Radio Centro Suono Sport - Credo che la Roma abbia acquistato un portiere di eccezionale qualità che quest’anno sta dimostrando tutto il suo valore, e questo avrà acceso l’interesse di tanti club mondiali. Conseguentemente, se la Roma dovesse cedere Alisson, ci sarà da capire chi potrà andare alla Roma".



Eppure fino a qualche giorno fa la squadra più vicina a Perin sembrava potesse essere il Napoli: "Se Perin interessa alla Roma bisogna chiederlo a Monchi, se Perin interessa al Napoli bisogna chiederlo a Giuntoli - taglia corto Perinetti - Ad oggi non c’è però nessuna trattativa che riguardi Perin, anche perché, finché la salvezza non sarà raggiunta non parleremo di nulla con nessuno. Poi io ripeto e lo ripeterò fino all’infinito: il Genoa vorrebbe tenere Perin perché è un grande prospetto. È ovvio poi che, nel calcio dinamico dei nostri tempi, non gli possiamo assicurare partecipazioni a coppe europee e quant’altro. A questo punto arriva la mia valutazione personale che è questa: se Perin dovesse lasciare il Genoa spero che resti almeno in Italia”.



Perinetti ha infatti fatto un passo indietro, raccontando un retroscena relativo allo scorso mercato di gennaio, quando Roma e Genoa sembrano ad un passo dallo scambio Bruno Peres-Laxalt:

“C’è stata un’ipotesi di questo genere, però non c’è mai stata una trattativa. Laxalt da gennaio in avanti sta giocando veramente ad alti livelli e quindi ce lo godiamo. È difficile per il Genoa trattenere giocatori di alto livello, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è farci sempre trovare pronti con alternative valide qualora un calciatore decida di lasciarci”.