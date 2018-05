La permanenza in Serie A, la conferma di Davide Ballardini e l'ottenimento della licenza Uefa, cosa che non accadeva da tre stagioni, sono tutti ottimi motivi per donare un po' di serenità ai tifosi del Genoa. Ne è convinto il direttore sportivo rossoblù Giorgio Perinetti: "Il Genoa vuole migliorare - ha detto a Radio CRC - e prima o poi speriamo torni in Europa. Intanto, abbiamo ottenuto la licenza Uefa e con la conferma di Ballardini e l’arrivo di Criscito i tifosi possono sorridere. Va comunque detto che questa squadra va migliorata ed ha diritto ad una nuova stagione di prova per essere giudicata in maniera attendibile.”.



Capitolo Perin, destinato con ogni probabilità a salutare il Grifone a fine stagione: "Lui vuole giocare in Champions, ma credo che in questo momento la priorità del Napoli sia la conferma o meno di Sarri. Vedremo”.