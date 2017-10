Quello di Giorgio Perinetti non sarà l'unico nuovo ingresso nella dirigenza del Genoa.



Colui che a breve verrà nominato come nuovo direttore generale del grifone porterà infatti con sé almeno tre fedelissimi collaboratori che entreranno a tutti gli effetti a far parte dell'organigramma societario rossoblu.



Come rivela l'edizione genovese di Repubblica di questa mattina, accanto all'ormai ex DG del Venezia arriveranno anche Giampaolo Marcheggiani, Antonio Rinaudo, ex giocatore di Napoli, Juventus e Palermo, e Giancarlo Pariscenti. A questi ultimi verrà affidato il settore scouting, mentre il 30enne Marcheggiani avrà il ruolo di fidatissimo braccio destro di Perinetti.