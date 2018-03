Nell'ennesima intervista settimanale concessa dal direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ad una testata giornalistica napoletana, il dirigente rossoblù svela tra le altre cose due importanti retroscena di mercato, uno attuale e uno storico.



Il primo riferimento è al possibile sbarco sotto al Vesuvio di Mattia Perin: “Sarà possibile se il Napoli vorrà parlarne – racconta Perinetti a NapoliSoccer.net – Ad oggi non c’è nulla, il Napoli ha perso Reina e Perin è un grande portiere, e vedremo cosa ne pensa il Napoli.“.



Il secondo retroscena risale invece ai tempi in cui l'esperto dirigente faceva parte dell'organigramma partenopeo a metà anni '90 ed ebbe la grande opportunità di portare in azzurro George Weah: “È stato il più grande rimpianto della mia carriera, lo potevamo prendere dal Monaco ma purtroppo ci furono delle divergenze interne, furono fatte valutazione diverse. Ero troppo giovane e non riuscii ad impormi, nonostante Ferlaino fosse in pieno accordo con me. Pazienza, è andata così“.



Svanito l'accordo con il Napoli, l'attaccante liberiano accettò la corte del Milan, divenendo uno dei giocatori più amati della storia rossonera.