Quest'anno il mercato di gennaio cambierà poco il volto del Grifone. A garantirlo è il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti che, in una recente intervista al Tuttosport, ha assicurato che nella prossima sessione invernale i rossoblù faranno appena due acquisti, entrambi mirati.



Se così sarà assisteremo ad una vera e propria rivoluzione copernicana, visto quelli che sono gli standard abituali della società di Preziosi. Un anno fa, ad esempio, furono ben nove i volti nuovi a sbarcarti a Pegli dopo Capodanno. E anche negli anni precedenti il discorso non fu mai molto diverso.



Quest'anno però la musica potrebbe cambiare. Perinetti non ha infatti intenzione di smantellare una squadra che ha già parecchie difficoltà. I pochi innesti, e di conseguenza le altrettanto rare cessioni, saranno fatte con un criterio ben preciso: fuori chi non serve o non rende, dentro giocatori funzionali al progetto Ballardini.



Difficile fare nomi già adesso su chi potrebbero essere i nuovi acquisti rossoblu. Più semplice individuare invece le zone del campo eventualmente da coprire. Quasi certamente arriverà un mediano di rottura e corsa, in grado di colmare quella lacuna mai tamponata dopo l'addio di Tomas Rincon lo scorso gennaio. Per l'altro obiettivo il ballottaggio è tra una prima punta che sostituisca il non del tutto convincente Galabinov oppure un esterno sinistro in grado di far rifiatare l'onnipresente Diego Laxalt.