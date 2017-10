Giorgio Perinetti futuro direttore generale del Genoa ha parlato ieri sera in esclusiva a TeleNord facendo un po' di chiarezza sulla sua situazione contrattuale in essere con il Venezia: "Penso sia tutto in direzione d'arrivo. Purtroppo devo mantenere ancora un po' di riserbo ma non credo che ci saranno ulteriori problemi".



Sui tempi di una sua firma più lo metterà sotto contratto con la società rossoblu Perinetti non si sbilancia lasciando però capire che saranno relativamente brevi: "I tempi sono quelli indicati dal presidente Preziosi. Dovremmo quindi risolvere tutto al massimo entro la prossima settimana, altrimenti meglio lasciar perdere. È stato fatto tutto molto velocemente ed è ovvio che un po' di tempo per sistemare tutto ci voglia. Spero di poter essere presto a disposizione del club".



Perinetti ha infine lanciato un breve messaggio anche ai sostenitori del Genoa: "Appena ci conosceremo spiegherò loro il perché sono onorato di lavorare per questa squadra. Ora però sto lavorando per risolvere il contratto con il Venezia. Spero tuttavia di poter essere presto utile a questa società gloriosa e ai suoi tifosi".