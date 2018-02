Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato a margine di un evento benefico del momento magico attraversato dai rossoblu: "Anche quando abbiamo perso due gare in fila contro Juventus e Udinese avevo detto che le prestazioni della squadra erano state comunque convincenti. Nelle ultime tre uscite abbiamo ripetuto le prestazioni ma in questi casi sono arrivati meritatamente anche i risultati".



Dopo un avvio di campionato da incubo, il Genoa adesso viaggia sulle ali della tranquillità: "Ci siamo tirati fuori da una situazione drammatica grazie al lavoro quotidiano. Adesso però occorre non fermarci e non accontentarci perchè la salvezza non è ancora arrivata e vogliamo fare un girone di ritorno importante".



Ora attenzione rivolta al Bologna, prossimo avversario sabato pomeriggio al Dall'Ara: "Loro saranno senza Palacio e Verdi ma hanno altri giocatori importanti come Destro. Noi dobbiamo ripetere le prestazioni continuando a seguire le indicazioni di Ballardini che sono sempre state illuminanti".