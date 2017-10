La prima partita di Giorgio Perinetti da direttore generale del Genoa è coincisa anche con il primo successo in campionato dei rossoblu in questa stagione. Una vittoria che il dirigente romano ha commentato ai microfoni di buoncalcioatutti.it: "Abbiamo meritato e sono arrivati anche i tre punti - ha detto Perinetti - un risultato che tante volte al Genoa era mancato. E' un risultato giusto per come era stata preparata la partita. Credo che sia un premio meritato perché viene dal lavoro di Juric, premiato giustamente. Sono contento che finalmente siano arrivati i punti, siamo una squadra che può competere ovunque”.



Il neo DG del Grifone ha poi approfondito la situazione di salute della squadra, apparsa in netta ripresa dopo le delusioni in serie collezionati in avvio di torneo: “Abbiamo la consapevolezza di avere una squadra di qualità, a Cagliari forse c’era più attenzione perché si volevano portare a casa a tutti i costi questi punti. Io li ho visti lavorare in settimana e l’avevo detto, Juric lavora benissimo e i ragazzi lo seguono: c’è voglia di fare, disponiblità e sacrificio, le qualità individuali non mancano e sono un buon collettivo. Questo è un buon modo di ripartire”.



Ora per il Genoa il futuro appare forse meno nebuloso: “Si riparte sempre dall’ultima partita - ha concluso Perinetti - ora noi partiremo da 3 punti fuori casa e soprattutto da una buona prestazione, ma le difficoltà ci sono e ci saranno sempre ogni domenica. Si respira un’aria migliore, è un premio meritato”.