A tre mesi dalla sua scomparsa, Sestri Levante ha deciso di ricordare nel migliore dei modi uno dei suoi figli più illustri: Fosco Becattini.



Il consiglio comunale della cittadina rivierasca ha deliberato di intitolare la piazza antistante lo stadio 'Sivori' alla memoria dell'ex giocatore del Genoa e della Nazionale, spentosi lo scorso 14 dicembre all'età di 91 anni.



Becattini, soprannominato 'palla di gomma' per via dell'incredibile elasticità muscolare, è il giocatore con il più alto numero di presenze con la maglia del Grifone dopo Gennaro Ruotolo, ben 425.



Terzino sinistro, militò con la casacca rossoblu per 16 stagioni tra il 1945 ed il 1961 segnando una sola rete ma arrivando anche a vestire la maglia dell'Italia in due occasioni. Appese le scarpette al chiodo intraprese la carriera da allenatore, guidando a più riprese il Rapallo ed il Sestri Levante.