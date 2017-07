L'avventura-bis di Mauricio Pinilla al Genoa è ormai ai titoli di coda.



Il cileno tornato in rossoblù a gennaio, dopo l'esperienza di due stagioni prima, ha deluso tutte le aspettative riposte in lui, rimanendo a secco di reti nelle dodici gare in cui è sceso in campo e segnalandosi soltanto per le cinque giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione subita contro la sua ex Atalanta.



Nonostante il suo contratto con il Grifone scadrà solamente tra un anno, Pinilla ha deciso di fare le valigie e tornarsene in patria, da dove manca ormai dal lontano 2003, quando giovanissimo venne portato in Italia dall'Inter. Per lui è già pronto un ingaggio all'Universidad de Chile, il club nel quale è nato e cresciuto prima di fare il grande salto verso l'Europa.



Per svincolarsi dal Genoa, però, l'attaccante cileno vorrebbe ricevere almeno una parte dello stipendio annuale residuo che percepirebbe restando in Liguria.



Nel frattempo, al suo ritorno in Cile dopo l'avventura in Confederation Cup con la sua Nazionale, Pinilla ha avuto una brutta sorpresa: durante la sua assenza ignoti gli hanno svaligiato casa, portandosi via un bottino da quasi due milioni di euro.