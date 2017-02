Assenti in zona mista, davanti ai microfoni dei cronisti per scelta societaria, i giocatori del Genoa hanno affidato le proprie sensazioni dopo la gara pareggiata in extremis con il Bologna ai social network.



Sul proprio profilo Instagram Mauricio Pinilla ha scritto: "Ripartiamo da questo punto conquistato nel recupero…nessuno ci ha detto che sarebbe facile ma lottando come oggi torneremo presto a divertirci e far divertire i nostri tifosi“.





Anche Armando Izzo si è espresso attraverso il social fotografico: “È un momento difficile per la squadra e anche per me - ha scritto il difensore - ma oggi nel nostro abbraccio dopo il pareggio e nella nostra esultanza ho sentito l’amore per questa maglia e la voglia di reagire. Queste emozioni me le porterò nel cuore venerdì quando dovrò affrontare la battaglia per la mia vita“.

Il riferimento di Izzo è alla prima udienza del processo sportivo che lo vedrà coinvolto, per presunte combine ai tempi in cui militava con l'Avellino in Serie B, venerdì prossimo.