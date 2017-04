Mauricio Pinilla è volato questo pomeriggio a Roma per discutere davanti al Tribunale Federale della Federcalcio della possibile riduzione della sua squalifica.



Espulso nel corso della gara interna dello scorso 2 aprile contro l'Atalanta, l'attaccante cileno del Genoa aveva rimediato uno stop disciplinare di ben 5 giornate, per aver insultato, minacciato e colpito ad una mano l'arbitro Gavillucci.



Dopo avere già scontato tre turni, l'ex centravanti del Cagliari cercherà ora di ottenere una piccola riduzione di pena, tornando a disposizione di Ivan Juric già per la gara di domenica prossima contro il Chievo o al massimo per quella successiva con l'Inter.