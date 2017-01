Arrivato dall'Atalanta con il compito di regalare gol e vivacità all'asfittico attacco del Genoa, Mauricio Pinilla non si è fatto certo pregare ed alla prima gara da titolare, ieri sera contro la Lazio, l'ha subito buttato dentro. Peccato solo che la sua rete si sia rivelata inutile per il Grifone: “Di gol preferisco farne uno brutto ma utile, piuttosto che così belli ma inutili - ha detto l'attaccante ai microfoni di Rai Sport al termine della gara dell'Olimpico - Questa trasferta è stata preparata con le giuste motivazioni, volevamo vincere giocando a viso aperto. E’ andata male. Voglio rivedere il Grifo sicuro che vedevo quando ero lontano. Adesso dobbiamo recuperare le certezze, siamo in sintonia con il mister“.



Il bomber cileno ha poi parlato del suo ritorno a Genova, due anni dopo il suo primo addio: "Sono felice di essere qui e riprendere una strada che ahimé ho dovuto finire in quel periodo. A gennaio 2015 non dovevo andarmene, adesso spero di proseguire e concludere qui la mia carriera".



Una battuta infine sul suo nuovo compagno di reparto, che ieri sera gli ha lasciato spazio nella formazione titolare: ​"Simeone stasera aveva la febbre - ha aggiunto Pinilla - è veramente forte, diventerà uno dei top attaccanti al mondo“.