Potenzialmente sono una coppia letale. Uno giovane e scattante, l'altro esperto e potente. Sembrano quasi fatti apposta per giocare insieme.



Nelle intenzioni della dirigenza rossoblu, il tandem formato da Mauricio Pinilla e Giovanni Simeone dovrebbe essere la coppia-gol in grado di fare le fortune del Genoa. Ed invece, come spesso accade, il campo ha ribaltato le percezioni della lavagna.



Non solo i due faticano a trovare la via della rete, ma con l'arrivo del cileno, giunto nel mercato invernale dall'Atalanta, anche la vena realizzativa dell'argentino sembra essersi inaridita.



Dall'8 gennaio, giorno del debutto-bis di Pinilla con la maglia del Grifone, a sabato scorso la coppia ha giocato assieme 420 minuti, spalmati su nove gare. In questo arco temporale il Genoa ha segnato soltanto sei reti, di cui tre in un'unica gara, quella pareggiata 3-3 a Firenze. E proprio la doppietta realizzata da Simeone al Franchi rappresenta anche l'ultima volta in cui il Cholito ha alzato le braccia al cielo.



Da allora, nonostante il minutaggio della coppia sia aumentato, soprattutto con l'arrivo in panchina di Mandorlini che ne ha fatto il tandem titolare, la porta avversaria è sempre rimasta inviolata dalle conclusioni dei del duo sudamericano.



Un segnale chiaro ed inequivocabile quello che arriva dai numeri: forse, aldilà delle apparenze, i due non sono fatti per giocare assieme.



All'allenatore, oltre che ai diretti interessati, il compito di smentire questa impressione.