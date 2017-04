La lunga squalifica nella quale è incappato Armando Izzo costringe il Genoa a sondare il mercato in cerca di un rinforzo difensivo in vista della prossima stagione.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, il primo nome sul taccuino di Milanetto e Preziosi sarebbe quello di Ruben Duarte, 21enne spagnolo in forza all'Espanyol.



Titolare dell'Under 21 iberica, Duarte sta trovando poco spazio nel club catalano, dove quest'anno è sceso in campo appena quattro volte in Liga e due in Copa del Rey.



Prevalentemente impiegato come terzino sinistro, il mancino nativo di Almeria può essere impiegato anche come centrale difensivo. Insomma un Izzo con accento catalano.



La sua valutazione si aggira attorno al milione e mezzo di euro.