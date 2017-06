Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per vedere Gianluca Lapadula passare ufficialmente dal Milan al Genoa.



La società rossoblu e quella rossonera sono infatti costantemente in contatto per definire i termini della trattativa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Genoa avrebbe offerto 10 milioni di euro più bonus per il cartellino del centravanti piemontese, cifra ancora troppo distante dai 15 milioni richiesti dal Milan.



La soluzione più probabile è che i due club si incontrino a metà strada, magari già in giornata o comunque entro la fine di questa settimana.