Questa mattina, presso la sede del Genoa a Pegli, è stato ufficialmente presentato l'ultimo acquisto dei rossoblu: Adel Taarabt.

Aggregato alla squadra già da inizio settimana, il fantasista marocchino arriva a Genova dal Benfica, in prestito per 18 mesi: "Sono stato accolto bene - ha raccontato il giocatore - E’ una grande opportunità venire in un club storico come il Genoa. Un’occasione che ho preso al volo con l’obiettivo di dare il meglio e tornare a giocare dopo un anno. Ringrazio i compagni per il modo in cui sono stato accolto. Spero di inserirmi velocemente nel gruppo”.



GENOA - Decisiva nella scelta di vestire la maglia del Grifone è stato il rapporto diretto con Preziosi e con Juric in fase di trattativa: "Ho parlato con il presidente Preziosi che mi ha convinto di venire. Mister Juric sapeva tutto di me e delle squadre precedenti. Ora devo lasciare parlare il campo”.



MILAN - Nel recente passato di Taarabt c'è anche una positiva esperienza con la maglia del Milan, risalente alla seconda parte della stagione 2013-14. Un altro dei motivi che l'hanno spinto a ritornare in Serie A: "Mi piace l’Italia e mi piace la gente. Anche l’esperienza positiva fatta al Milan ha inciso nella scelta. In rossonero fu un’avventura bellissima, con la Champions e c’era un allenatore come Seedorf che mi parlava ogni giorno. Ho fatto la vita del professionista e qui voglio fare uguale".



GENIO E SREGOLATEZZA - Sul suo carattere un po' "ballerino", il 27enne di Fes desidera fare qualche precisazione: “Di me le persone hanno sempre detto che ho talento, qualcuno che non ho la testa o quanto meno ho una testa dura. Non la penso così. E’ vero che al Benfica sono andato incontro a un periodo difficile, ma ora guardo avanti con la voglia di far vedere quello che so fare. Il mister sa dove mi piace giocare, nel tempo dietro le punte o dalla parte sinistra. Mi metto a disposizione secondo le esigenze. Deciderà lui quando sarò pronto. Penso che tra una settimana, dieci giorni le cose saranno migliorate”.



CARATTERISTICHE - Il marocchino ha infine parlato del suo modo di giocare e della voglia che nutre nel mettersi a disposizione della squadra dopo 18 mesi di semi-inattività: “Gol e assist sono al servizio della squadra: tutti insieme dobbiamo fare il bene del Genoa. Mister Juric mi piace perché dice la verità. Mi ha detto: Adel, se vieni e fai le cose che ti dico ritrovi la forma. Io sono pronto. Mai mi ero allenato così come in questi giorni e sono felice perché è quello di cui avevo bisogno.