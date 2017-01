L'ottimo e sorprendente approccio avuto con il campionato italiano hanno inevitabilmente catturato l'attenzione collettiva su Giovanni Simeone.



Non bastassero un cognome importante, i sei gol realizzati in questa prima parte di torneo e il ruolo di titolare ormai acquisito nell'attacco del Genoa, complice anche la partenza di Leonardo Pavoletti, a catapultare il 22enne argentino sulle prime pagine dei giornali ci pensa ora anche il mercato.



Simeone è diventato infatti l'oggetto del desiderio di numerosi club italiani ed europei. L'ultima squadra, in ordine di tempo, ad essersi iscritta nella lista delle pretendenti è la Lazio, la quale nelle scorse settimane avrebbe espresso chiaramente l'intenzione di portare all'Olimpico il figlio del Cholo, indimenticato idolo dei tifosi biancocelesti.

Un interesse però che non avrebbe nulla di concreto, almeno stando a quanto ha riferito a Lazionews il presidente rossoblu Enrico Preziosi: "La Lazio non mi ha mai chiesto Simeone - ha dichiarato il patron genoano - e poi ho appena venduto Pavoletti. Se vendo anche lui poi chi gioca in attacco?".



Una chiusura quasi lapallisiana quella del numero 1 del Genoa, che tuttavia non fa stare troppo tranquillo il popolo rossoblu. Simeone non partirà a gennaio, solo per motivi di organico, ma non è detto che non possa farlo a giugno.



Le pretendenti stanno alla finestra.