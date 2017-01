Intercettato a Milano, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abito a Milano e quindi non sono qui per parlare di mercato. Un centrocampista? Non sarà facile sostituire Rincon ma ci proveremo. Cataldi e Kasami? Il laziale ci interessa ma dobbiamo capire se i biancocelesti sono disposti a darcelo in prestito con qualche opzione di riscatto. Su Kasami smentisco. Per il momento siamo contenti di coloro che sono arrivati. Adesso dobbiamo cercare un secondo portiere per sostituire Perin, visto che Lamanna sarà il primo. Potrebbe essere Agazzi come un altro estremo difensore. Vediamo sul campo quali saranno i riscontri".