Ennesimo intervento pubblico in pochi giorni per Enrico Preziosi che ai microfoni di Telenord ha parlato di mercato, della crisi di risultati e della situazione patrimoniale del suo Genoa.



CRISI - “In 30 anni di calcio - ha dichiarato il presidente rossoblu - non mi sono mai permesso di dare indicazioni su chi far giocare ad un mio allenatore. Sicuramente adesso servono più certezze ed un atteggiamento più prudente.Dobbiamo venire fuori da questo momento iniziato dopo la sconfitta con il Palermo. Ci salveremo e ci toglieremo qualche altra soddisfazione”.

CRITICHE - “Accetto tutti gli insulti - ha aggiunto Preziosi - ma non ho colpe particolari. Le trattative hanno tempi precisi, non c'è stata alcuna rivoluzione. Se subiamo gol come quelli con Palermo e Crotone non credo si possa dare la colpa a me. La squadra non è stata indebolita”.

MERCATO - Sui molti giocatori venduti in questi anni, Preziosi ha infine spiegato che si sono resi necessari in quanto “in vista del 2018 Lega e Federazione ci impongono equilibrio per i bilanci, che per noi sono sempre migliori”.