Sarà ancora Ivan Juric l'allenatore del Genoa nella prossima stagione.



JURIC - La conferma è arrivata ieri dalla viva voce del presidente rossoblù Enrico Preziosi. Dopo aver pranzato con il tecnico croato, il ds Mario Donatelli, all'ad Alessandro Zarbano e al team manager Marco Pellegri, il numero uno del Grifone ha confermato la propria fiducia nei confronti del pirata di Spalato: "Era giusto incontrare il mister per ringraziarlo, stabilire le cose, chiarire qualche aspetto. Siamo due personaggi caldi, spontanei, sinceri. Per me è uno degli allenatori più preparati. Le fortune di un tecnico poi dipendono anche dal parco giocatori, non c’è dubbio che sia necessario innestare qualità. Ripartiamo da Juric".



ADDII - In attesa di capire se e quando il Genoa cambierà padrone, Preziosi mette un punto fermo sul futuro del club, ribadendo la sua intenzione di farsi da parte. Ma quello di Preziosi non sarà l'unico addio. A lasciare saranno infatti anche il figlio Fabrizio ed il responsabile scouting Omar Milanetto: "Confermo la mia volontà di cedere la società - ha proseguito il Joker - e disegnare un futuro diverso senza più il sottoscritto e mio figlio Fabrizio. Lui ha espresso l’intenzione di non essere più coinvolto, pure Milanetto non proseguirà la sua avventura e non certo per i rapporti con una frangia della tifoseria. Il Genoa è un club in assoluta sicurezza e sono pronto a onorare gli impegni finché ci sarò. Voglio allontanarmi dal calcio e dalla luce dei riflettori".



ACQUIRENTI - Sui tanti nomi circolati in queste settimane, di presunti investitori interessati a prelevare il Genoa, Preziosi non si sbilancia dicendo però che la fine della telenovela giungerà a breve: "Il toto-compratore lo lascio a voi giornalisti, ogni giorno vedo che ce n’è uno nuovo. Sono confidente che possa concretizzarsi una soluzione nel giro di un mese e possano esserci novità prima del prossimo campionato. O si chiude presto o vado avanti. Voglio vedere se ci sarà un partner, un compratore, se è serio e le disponibilità finanziarie a garanzia”.