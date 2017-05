Nonostante le intenzioni del diretto interessato siano quelle di rimanere almeno un altro anno a Genova, Giovanni Simeone potrebbe essere l'uomo-mercato dei rossoblu, ovviamente in uscita, per quest'estate.



In attesa di un'eventuale e tutt'altro che scontata svolta societaria, il Genoa resta nell'assoluta necessità di sanare i propri conti. Ed il modo più redditizio per farlo è ovviamente quello di cedere almeno uno dei gioielli della rosa rossoblù.



Il giovane centravanti argentino è certamente il pezzo pregiato della collezione di Preziosi e su di lui da tempo si sono mossi in tanti, sia in Italia che all'estero. Milan, Lazio ed Inter, così come Everton, Villareal e Siviglia, ronzano ormai da mesi attorno al Cholito, arrivato a Genova dal River Plate lo scorso agosto per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.



Preziosi finora ha sempre resistito a tutte le offerte ma di fronte ad una proposta superiore ai 20 milioni lascerebbe partire la sua ultima scoperta. Resta da capire se, dopo una seconda parte di stagione in netto calo rispetto alla prima, sul mercato ci siano ancora squadre disposte ad arrivare a tanto per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante di Buenos Aires.