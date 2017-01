Il Genoa pareggia 2-2 con il Crotone scatenando la rabbia del presidente Enrico Preziosi per l'ennesima prova negativa messa in campo dalla sua formazione. Un risultato che mette sulla graticola anche il tecnico Ivan Juric tenuto per oltre mezz'ora a colloquio da Preziosi. Per ora il tecnico non rischia, ma è richiesta una svolta.