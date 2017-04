Al Ferraris, come spiegato recentemente dal padre Enrico, non ha intenzione di mettere più piede, almeno finché non si calmeranno un po' le acque di una contestazione che non conosce soste.



Ma appena può il vicepresidente del Genoa, Fabrizio Preziosi, non perde occasione per seguire dal vivo una partita di calcio. Ieri pomeriggio, ad esempio, il numero due rossoblu era sulle tribune del Comunale di Chiavari per assistere alla gara di Serie B tra l'Entella e la Ternana.



L'occasione per Preziosi junior si è rivelata ottima anche per vedere da vicino le prestazioni di due giovani giocatori degli ospiti da tempo finiti nei radar del Grifone: gli uruguaiani Cesar Falletti e Felipe Avenatti.



Nonostante l'ottimo punto strappato in rimonta dagli umbri, la prestazione dei gemelli sudamericani non è stato però del tutto positiva, con Falletti addirittura sostituito attorno all'80'.



Una gara scialba, tuttavia, non modifica la grande stima che la dirigenza genoana nutre nei confronti della coppia, che molto bene sta facendo con la maglia rossoverde ormai da un paio di stagioni e che potrebbe sbarcare a Genova già nella prossima estate.