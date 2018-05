Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato a Telenord. Queste le sue parole riportate da Genoanews1893.it: "Ballardini ha preso la squadra quando la situazione si era fatta drammatica. Ho avuto modo di apprezzare le capacità del Mister. Prima della gara col Crotone avevo quindi già detto a Perinetti, e a Ballardini stesso, che era già confermato tutto. Ho l'abitudine almeno una volta alla settimana di parlare col Mister con il quale ho un rapporto molto cordiale e di stima reciproca. La scelta era quindi ovvia. Se questo ha poi incontrato anche il favore della tifoseria ne sono contento. Ci sono state un sacco di notizie false e senza alcun fondamento come quella dell'opzione su Nicola. Io non ho mai parlato con Nicola. E' un ragazzo serio, ma lui potrà confermare che non ci sono mai stati contatti con lui da parte mia. Quando qualcuno dà delle notizie così lasciatemi allora divertire a far pensare tutt'altro, così capiscono come ci si deve comportare. Mercato? Nomi non ne faccio, perché alcuni giocatori che ci interessano stanno ancora giocando e non vogliamo mettere in difficoltà nessuno. Qualcosa comunque abbiamo già fatto, oltre a Criscito del quale sono molto contento. Ora dobbiamo solo cercare di finire il campionato in maniera onorevole. Sento parlare di cessioni che dovremmo fare per esigenze di bilancio. Voglio allora dire che il Genoa è in una situazione patrimoniale migliore di quanto si creda. Dobbiamo solo evitare di fare un quarto anno di sofferenza come gli ultimi che abbiamo passato e cercare quindi di fare meno errori possibile per riuscire a dare delle soddisfazioni ai tifosi, oltre che al sottoscritto, che soffre tantissimo. Dunque senza stravolgimenti particolari cercheremo di fare le mosse giuste. Stulac del Venezia è ad esempio un giocatore che stiamo seguendo. Un centrocampista sloveno con ottime qualità. Negli ultimi due anni purtroppo ho sbagliato parecchie cose sul mercato. Cercherò di sbagliare un po' meno, magari facendomi aiutare. Nel settore giovanile noi spendiamo un bel po' di soldi all'anno proprio per cercare ragazzi promettenti come ad esempio Zanimacchia. Abbiamo anche giocatori fuori che stanno facendo molto bene come Morosini, Improta o Raul. La situazione societaria? Io non devo passare per forza la mano. Ci sono tante cose che si concretizzeranno. Certo è evidente che dopo 15 anni mi aspettavo di dare risultati migliori alla tifoseria. Però solo dietro garanzie di trovare una persona migliore di me per il Genoa allora andrei via. Io non dispero. Nel frattempo cercherò di impegnarmi un po' di più. Io sono onorato di essere il Presidente del Genoa e di portare avanti questa Società. Domenica se riuscirò verrò allo stadio, altrimenti lo farò all'ultima di campionato. Lo stadio mi manca perché vedere la partita in televisione è un'altra cosa".