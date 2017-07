Dopo quella che portava in direzione Inter, un'altra possibile destinazione sembra chiudersi per Armando Izzo.



Sul probabile interesse della Roma per il difensore napoletano è infatti intervenuto ieri il presidente del Genoa Enrico Preziosi, smentendo l'esistenza al momento attuale di qualsiasi operazione: "Non c'è nessuna trattativa in corso per Izzo - ha affermato il numero uno del Grifone al portale pagineromaniste.com - e non mi risulta che Monchi ci abbia mai chiesto il giocatore".



Le dichiarazioni del patron rossoblù ovviamente non escludono l'ipotesi che nelle prossime ore la Roma possa farsi avanti per il 25enne di Scampia, magari presentando un'offerta formale ai rossoblù.