Non gioca più, Enrico Preziosi. Il Genoa cambierà proprietario, la cessione verrà ufficializzata entro il 15 luglio, nelle prossime due settimane verranno formalizzati gli ultimi passaggi. Dal prossimo campionato il club più antico del calcio italiano non sarà più guidato dal presidente Preziosi e toccherà alla nuova proprietà gestire la campagna acquisti che ufficialmente inizia oggi. “Una soluzione che garantirà al Genoa un futuro di grande serenità”, è per ora l'unica conferma che trapela. Ancora coperto, almeno fino all'ufficiale passaggio di consegna, il nome del nuovo proprietario. Così è stato in tutti questi mesi, per una lunga trattativa condotta dal presidente nella massima riservatezza. Indiscrezioni (ma queste non trovano al momento conferme ufficiali) parlano di investitori stranieri e portano alla Russia e non alla Cina.



Preziosi aveva acquistato il Genoa nel luglio del 2003. Lo lascerà nel luglio di 14 anni dopo. Prese un Grifone appena retrocesso in serie C, lo cederà in serie A. Negli ultimi anni, malgrado la decennale permanenza nella massima serie, il rapporto con una parte dei tifosi rossoblù si è irrimediabilmente deteriorato. Grandi acquisti, grandi cessioni, attacchi scoperti e rilanciati, una strategia sempre all'attacco, hanno caratterizzato la sua presidenza. Con Preziosi lascia il calcio un presidente innovativo, qualunque sia il giudizio che si voglia dare sul suo operato. Con lui ho litigato moltissimo, per anni credo di essere stato tra i giornalisti il suo avversario più sgradito. Pazienza, a modo suo ha sempre rispettato i ruoli. Mancherà al calcio italiano e litigare con lui mancherà anche a me. Alla prossima squadra, presidente.