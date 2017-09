Al termine dell'allenamento odierno del Genoa, fuori dai cancelli del centro Signorini di Pegli, questa mattina ha preso la parola Enrico Preziosi per chiarire alcuni aspetti relativi all'intricata questione della cessione societaria: "Sono qua per mettere la parola fine a tutto ciò che di sbagliato è stato detto ieri e questa mattina - ha dichiarato il presidente rossoblu - Mi sembra che il dottor Anselmi abbia rilasciato interviste molto semplici, in cui dice che i colloqui sono sereni e nulla è cambiato".



Preziosi si è scagliato contro la presunta intervista rilasciata da un portavoce di Giulio Gallazzi ad un sito internet: "E' uscito questo comunicato di Lettera43 che è una pagliacciata, ed evidentemente anche chi ha parlato lo è altrettanto. Non mi risulta che Gallazzi abbia un portavoce e pertanto non è farina del suo sacco, lui ha sicuramente la possibilità di chiamarmi se vuole chiedermi qualcosa. Questo serve solo a destabilizzare l’ambiente Genoa, oggi si sa che Preziosi è contestato da una parte ed è facile gettare benzina sul fuoco e creare disagi a questa società. Va bene così, ma c’è un limite a tutto, non c’è stata alcuna interruzione della trattativa”.



Preziosi ha poi concluso il suo intervento dicendo che la trattativa per il passaggio di mani del club prosegue: “Chi dice cose che non sono mai state dette, andrei io a denunciarlo all’ordine dei giornalisti. Se poi si vuole cavalcare l’umore è tutto più semplice. Io vorrei fare un punto della situazione e dire esattamente cosa avviene, visto che nella mia vita ho sperimentato come si compra e vende una società e l’ho fatto sempre allo stesso modo: si parte da una manifestazione di interesse, una lettera di intenti a stabilire condizioni, parametri e valori dopo di che si accede a una due diligence che qualora dovesse essere positiva e riscontrare tutti i valori e le condizioni della lettera si procede al signing e al closing. Questo lo si fa anche in Africa. Abbiamo ricevuto una lettera, ho risposto a questa ed ho parlato con Anselmi, che si è preso qualche giorno di tempo. Ora ha dei problemi personali da fare ed rimanda alla prossima settimana una risposta. Una volta che risponderà positivamente sono pronto a discutere, altrimenti salterà la trattativa e non se ne farà più niente, cosa che spero non accada perché i segnali fanno presagire che tutto vada avanti".