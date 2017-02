Assente ieri pomeriggio a Marassi, a causa di una serie di impegni lavorativi che l'hanno impegnato in Estremo Oriente, Enrico Preziosi ha avuto comunque modo di seguire a distanza il suo Genoa impegnato in casa contro il Bologna.



Raggiunto telefonicamente dal Secolo XIX, il presidente rossoblu ha concesso solo un breve commento, soffermandosi esclusivamente sul protagonista della rete che in pieno recupero ha consentito al Grifone di evitare l'ennesima sconfitta stagionale: "Ntcham? - ha dichiarato laconicamente Preziosi - direi proprio che si è fatto perdonare".



Nonostante le insistenza dei giornalisti, il re dei giocattoli non ha rilasciato altre dichiarazioni, né sulla prestazione della squadra, alla prima con Mandorlini in panchina, né tantomeno sulla preventivata protesta dei tifosi che hanno lasciato ampi spazi vuoti sulle tribune del Ferraris.