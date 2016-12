Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato con amarezza la sconfitta del Genoa contro il Palermo ai microfoni di Radio Nostalgia: "Ogni volta che abbiamo la possibilità di fare un salto di qualità ci blocchiamo. Peccato, la partita doveva finire sul 3-1. Uscito Veloso, abbiamo perso l’ordine a centrocampo. Non so adesso come andremo a Torino, ci mancheranno tanti giocatori. Ho visto paura nella squadra dopo il 3-2 del Palermo. Siamo molto bravi a resuscitare i cadaveri, ma contro una squadra così modesta non possiamo giocare così. Ci sono stati errori stupidi ed elementari"