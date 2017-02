Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Genoa appare sempre più appeso ad un filo.



Anche una vittoria a Pescara domenica prossima, infatti, pur consentendo al tecnico croato di evitare un esonero immediato non gli garantirebbe la riconferma in vista della prossima stagione.



Dopo averlo scelto la scorsa primavera come erede di Gasperini, il presidente Preziosi non sarebbe più così convinto della bontà del proprio allenatore e starebbe seriamente pensando ad un avvicendamento a partire dal prossimo giugno. Secondo il Secolo XIX l'obiettivo numero uno del Joker sarebbe Rolando Maran, attuale allenatore del Chievo, già nel mirino dei rossoblu un paio di stagioni fa.



Nulla, tuttavia, al momento è deciso. Un pronto riscatto del Grifone, magari con contestuale ritorno ai livello di gioco mostrati qualche mese fa, in quest'ultima parte di torneo varrebbe infatti una sicura conferma ad Juric.