Dopo la sconfitta con la Roma che ha inaugurato il 2017 del Genoa, il popolo rossoblu è in subbuglio. Nel mirino dei sostenitori del Grifone c'è soprattutto una dirigenza colpevole di aver venduto pezzi pregiati come Rincon e Pavoletti senza aver ancora trovato sostituti all'altezza.



A tranquillizzare gli animi più scettici ci ha provato Enrico Preziosi che ai microfoni di Radio Nostalgia ha dichiarato: "I giocatori che vanno via sono sempre migliori di quelli che arrivano. Ricordo le stesse polemiche quando acquistai Pavoletti. So cosa occorre per fare un campionato dignitoso, è questo il nostro obiettivo, niente di più. Pinilla in 2-3 settimane sarà un giocatore utile alla causa, oggi (ieri ndr) quando è entrato ha dato un altro peso all’attacco, a me piace molto e lui lo sa".



Il presidente rossoblu ha poi spiegato quali saranno le prossime mosse del Grifone: "Preso il centrocampista non prenderemo più nessuno - ha assicurato Preziosi - Abbiamo gli esterni, Simeone e Pinilla in attacco e 2 giovani che ci invidiano tutti. Stiamo monitorando diversi centrocampisti, ne prenderemo uno dopo aver fatto un certo tipo di ragionamento con mio figlio ed il mister. Quando rientrerà Veloso ci saranno quattro centrocampisti e saremo al completo. Qualcuno dice che devo prenderne due, così avendone cinque avremo altri problemi»